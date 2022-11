Michy Batshuayi krijgt twee keer geel, Fenerbahçe-coach is daar niet gelukkig mee

Michy Batshuayi is bij Fenerbahçe met twee gele kaarten van het veld gestuurd in de competitiematch tegen Sivasspor. Opvallend is dat hij zijn eerste geel vlak voor de rust kreeg en zijn tweede meteen erna. Jorge Jesus, de coach van Fenerbahçe, leek daar niet gelukkig mee: op basis van zijn lichaamstaal leek hij de Rode Duivel te verwijten dat hij zijn hoofd erbij had moeten houden. Al was de tweede gele kaart ongelukkig en misschien zelfs discutabel.