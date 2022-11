“Het duurt altijd langer dan je denkt.” Voor Tom Barman (50) is het zowat z’n levensmotto, maar vandaag is het zover: na tien jaar lost dEUS weer een single. ‘Must have been new’ warmt het achtste album op, dat in februari verschijnt. “Het duurde lang om aan de nummers te schaven. Een oude gewoonte.”