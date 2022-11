Joran Schildermans: “De bond vond me te oud en had me al afgeschreven.” — © Raymond Lemmens

Voor de tweede keer in zijn carrière kroonde Joran Schildermans (29) zich afgelopen weekend tot Belgisch judokampioen. Na zijn goud in de klasse tot 60kg in 2019 stak de Perenaar nu de concurrentie in Tielt in zijn achterzak in de categorie tot 66kg. “Ik beleef judo nu met het volle plezier”, vertelt een van stress verloste Schildermans.