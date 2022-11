Overleden vrouw gevonden in Kerkrade: man aangehouden

De politie heeft maandagavond in een woning aan de Pieter de Hooghstraat in Kerkrade een overleden vrouw gevonden. De politie houdt ernstig rekening met een misdrijf.

Inmiddels is een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. De aanhouding vond plaats vlak nadat de politie de overleden vrouw had aangetroffen. De politie wil niet kwijt of de verdachte zichzelf heeft gemeld of is opgepakt.

Welke relatie de man en de vrouw met elkaar hebben, wordt nog onderzocht, zei een woordvoerder van de politie. Mogelijk gaat het om een misdrijf, omdat de vrouw onder verdachte omstandigheden is gevonden. Of de vrouw de bewoonster van het pand was waar ze is gevonden, wordt nog onderzocht.

De politie vond het lichaam van de vrouw na een melding rond 17.00 uur. De Pieter de Hooghstraat is afgezet vanwege het politieonderzoek.