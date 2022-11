Naar eigen zeggen verslindt ze ‘Grey’s anatomy’. Maar de sprong van fictie naar realiteit is een grote, zal Julie Vermeire (24) vast merken. In het nieuwe seizoen van ‘Een echte job’ dompelt ze zich met vier andere BV’s onder in de zorgsector, deze keer in Aalst. Voor Vermeire is het een eerste opdracht bij VTM nadat haar contract met Play4 afliep.