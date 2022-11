Billie Eilish (20) maakt eerste publieke vertoning met nieuwe liefde Jesse Rutherford (31)

Er gingen al een tijdje geruchten rond, maar nu is het in Hollywood officieel: Billie Eilish vormt een koppel met de zanger Jesse Rutherford. Je kent hem misschien van de band The Neighbourhood.

Ze verschenen afgelopen weekend voor het eerst samen op de rode loper van het LACMA Art + Film Gala in Los Angeles. Ze verschenen allebei in een pyjama-achtige outfit van Gucci met bijhorend deken.

© AP

Controversiële outfit

Het is echter niet de eerste keer dat ze als koppel onder de aandacht komen te staan. Tijdens het halloweenfeestje waren ze verkleed als baby en oude man, een knipoog naar het leeftijdsverschil tussen de twee. Maar die ‘grap’ viel bij veel fans niet in goede aarde. “Laten we niet vergeten dat ze zich heeft verkleed als een baby en hij als een oude man. Grappen over pedofilie zijn niet grappig”, klonk het bij een fan.