Grote stakingsdag op 9 november: “Stakingsbereidheid in Limburgse scholen is groot”. — © TV Limburg

Er is in Limburg een grote stakingsbereidheid in het onderwijs. Dat zegt vakbond ACOD Onderwijs. De onderwijsvakbond roept leerkrachten en personeel in het onderwijs op om tijdens de nationale stakingsdag op 9 november - overmorgen dus - het werk neer te leggen. Er loopt volgens de vakbond heel wat mis: personeelstekorten, financiële problemen en ondergekwalificeerd personeel - en dus is voor hen de maat vol.