Week nadat zwangere verpleegster in buik werd geslagen in Genk: strengere straffen voor geweld tegen hulpverleners. — © TV Limburg

Er komen strengere straffen tegen mensen die gewelddadig zijn tegenover zorgverleners. Dat staat in het nieuwe strafwetboek van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Wie veroordeeld wordt voor slagen en verwondingen aan een zorgverlener die daardoor twee weken werkombekwaam is, zal 3 tot 5 jaar cel riskeren. Vorige week werd een zwangere verpleegster van het ZOL nog in haar buik geslagen. En dat is geen alleenstaand geval. Volgens Urgentiearts Pieter Jan Van Asbroeck van het Ziekenhuis Oost-Limburg komt geweld tegen zorgverleners steeds vaker voor.