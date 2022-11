Vrienden en familie leggen bloemen neer op plaats ongeval leiding Chiro Oostham

Het slachtoffer, een leider bij Chiro Tijl & Nele Oostham, was samen met vrienden het materiaal van de Strusselfuif naar de chirolokalen in de Bremstraat aan het brengen. Op de terugweg richting fuiflocatie liep het rond 8 uur fout en botste de bestelwagen achterop een geparkeerde vrachtwagen.

Steun

Vrienden van Bram willen op deze manier steun betuigen door een mooie herinnering of bloemen achter te laten op het plek van het ongeval. Er werd ook een houten bord in de vorm van een hart op die plek geplaatst. Burgemeester Marc Heselmans (cd&v) zorgt samen met Chiro Vlaanderen voor de ondersteuning. “We hebben vandaag beslist om onze medewerkers in te lichten omdat het gaat om de zoon van één van onze medewerkers. Intussen staan we in contact met de betrokkenen. Het gaat om een grote groep van chiroleiding en hun ouders waarbij iedereen op een aparte manier nood heeft aan begeleiding. Zaterdag is de begrafenis gepland. Het is een zwarte periode voor onze gemeenschap in Ham en in het bijzonder voor de familie van de betrokkene. Het is nog steeds niet te vatten.”

De andere leider die zwaargewond raakte in het ongeval is inmiddels buiten levensgevaar. (zb)