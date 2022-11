Man (81) duwt vrouw met handicap de zee in omdat hij het beu was om voor haar te zorgen

Een 81-jarige Japanner heeft zijn echtgenote om het leven gebracht door de vrouw, die in een rolstoel zat, in de zee te duwen. De man verklaarde zijn daden door te zeggen dat hij “het beu was om al meer dan 40 jaar voor haar te zorgen”.

“Mijn vader zei dat hij mijn moeder in de zee heeft geduwd.” Dat verklaarde de oudste zoon van Hiroshi Fujiwara vorige week donderdag via de telefoon aan de politie van het Japanse Oiso. Niet veel later stonde er agenten aan de deur om Fujiwara te arresteren. Hij bekende meteen.

Eerder op de dag was Fujiwara samen met zijn vrouw Teruko (79) naar een pier in Oiso gereden en had hij haar daar het water in geduwd. Ongeveer anderhalf uur later belde een visser naar de politie omdat hij een lichaam in het water had zien drijven. De vrouw werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar werd daar dood verklaard.

Fujiwara verklaarde tijdens zijn verhoor dat hij het gedaan had “omdat hij het beu was om voor haar te zorgen”. Iets wat hij al meer dan 40 jaar deed.

De buren van het oudere echtpaar reageerden geschrokken. “Hij is altijd erg vriendelijk, toegewijd aan zijn vrouw. Er was niets wat erop wees dat hij haar zou kunnen vermoorden, maar vermoedelijk worstelde hij er vanbinnen al langer mee.”