Meer dan 40 miljoen Amerikanen hebben al gestemd voor ‘midterms’

De Verenigde Staten moeten dinsdag het hele Huis van Afgevaardigden en een derde van de Senaat vernieuwen. Een hele reeks lokale mandaten, waaronder gouverneurs en procureurs, staan ook op het spel.

Al enkele jaren biedt de overgrote meerderheid van de staten de mogelijkheid om vooraf of per brief te stemmen, een praktijk die wijdverbreid werd bij de presidentsverkiezingen van 2020, die midden in de coronapandemie werden gehouden.

Dit jaar hebben meer dan 18 miljoen Amerikanen vroegtijdig en persoonlijk gestemd, 22 miljoen mensen deden dat per brief.