Republikeinen betwisten geldigheid van stembiljetten ‘midterms’

Republikeinse functionarissen en kandidaten hebben in zeker drie zogenoemde swingstaten, staten waar de Democraten en Republikeinen niet zeker zijn van een meerderheid, rechtszaken aangespannen om de geldigheid van duizenden stembiljetten te betwisten. Dat meldt The Washington Post.

Het gaat steeds om stembiljetten die in de dagen vanaf 24 oktober zijn ingevuld, vooral ingediend per post. De rechtszaken vallen samen met Republikeinse oproepen aan hun kiezers om alleen te stemmen op de verkiezingsdag zelf, morgen/dinsdag. Volgens het US Elections Project brengen dit jaar meer dan 40 miljoen Amerikanen hun stem al voor de verkiezingsdag uit.

In Pennsylvania heeft het hooggerechtshof van de staat het Republikeinse Nationale Comité gelijk gegeven dat verkiezingsfunctionarissen geen stembiljetten mogen tellen waarop de kiezer heeft nagelaten een datum op de buitenste envelop te zetten, zelfs niet in gevallen waarin de stembiljetten vóór de verkiezingsdag binnenkomen. Als gevolg daarvan zijn er duizenden stembiljetten opzijgelegd, genoeg om de uitslag in een nipte race te beïnvloeden. Ook in Wisconsin wonnen de Republikeinen een zaak. Daar tellen per post ingediende stembiljetten niet mee als het adres van de kiezer niet volledig is ingevuld.

In Michigan heeft Kristina Karamo, de Republikeinse kandidaat om staatssecretaris te worden, vorige maand de hoogste verkiezingsfunctionaris in Detroit aangeklaagd. Karamo wilde dat alle zonder identiteitsbewijs uitgebrachte stemmen ongeldig zouden worden verklaard. Detroit is een overwegend Democratische, zwarte stad, waar de inwoners vaak niet beschikken over een identiteitsbewijs, wat overigens niet vereist is om te mogen stemmen. Karama’s rechtszaak ging dan ook verloren. Volgens critici was de zaak echter alleen bedoeld om blanke kiezers te bewegen Republikeins te stemmen.