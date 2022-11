Joren gaat na ‘Blind getrouwd’ door zonder Lien: “Dat er binnenkort ‘gescheiden’ staat op mijn loonbrief, vind ik heel pijnlijk”

Na een hobbelig parcours hebben Joren Dumont (37) en Lien Opdebeeck (30) in ‘Blind getrouwd’ hun besluit klaar: ze gaan niet door met hun huwelijk. Hij is opgelucht dat de buitenwereld het nu weet, maar ook teleurgesteld. “Die mail van de notaris vorige week over de scheiding, was toch even pijnlijk.” Tegelijk blijft er voor Lien wel altijd een plekje in zijn toekomst als goede vriendin. “Wij noemen elkaar nog steeds ‘hubby’ en ‘wifey’.”