Tijdens eerste Hasseltse Performance Night ontdek je kunst, theater en dans in de binnenstad

Als je op vrijdag 18 november rare poppen door Hasselt ziet trekken: het ligt niet aan je alcoholgebruik of vergeten pilletje. Het is een van de vele acts van de eerste Performance Night in Hasselt.

Beetje kort door de bocht: je kan het een beetje vergelijken met de Kunstennacht. In die zin dat je op die avond op tal van plekken in Hasselt - ook plekken waar je anders zelden geraakt - kunst kan gaan kijken in musea of ateliers. Alleen gaat het nu veel breder dan dat: de Performance Night van cultuurcentrum Hasselt, Vonk en Toneelacademie Maastricht belooft eerder een meer avontuurlijk parcours, waarbij grenzen tussen beeldende kunst, klank, theater en dans vervagen.

© Boris De Klerk

In het oude gerechtsgebouw is er Inverso Mundus van AES+F: een (video)installatie die alles in de wereld omdraait. Varkens slachten slagers en oproerpolitie omhelst demonstranten op een gigantisch bed. Anthony Van Gog installeert in het modemuseum een installatie waarbij je hartslag mee de klank bepaalt. Michèle Matyn trekt vanuit Z33 de stad in met poppen als troubadours, maar dan van nu. En in de kapel van zusters Kindsheid Jesu in het Hemelrijk delen Brecht Heytens en co hun verwondering voor licht in een mix van theater en kunst. Met een festivalpas voor acht euro kan je de hele avond alle dertien voorstellingen bijwonen.

Op 18/11 tussen 19 en 23 uur in de Hasseltse binnenstad. Tickets: 10 euro. Info, programmatie & tickets: www.ccha.be