Kapel gevuld met 64 Tuymansen: Steven Peters schildert hommage aan zijn mentale ‘Mecenas’

Steven Peters Caraballo propt 64 Luc Tuymansen in de Gasthuiskapel in Borgloon. — © Bart Borgerhoff

De allerlaatste kunstexpo in de Gasthuiskapel in Borgloon is er eentje om te koesteren: Steven Peters Caraballo propt 64 Luc Tuymansen in de kunstkapel.

Dat Steven Peters Caraballo (44, Hasselt) ongelooflijk straf kan schilderen - net als zijn identieke tweelingbroer Stefan Peters - wisten we al langer. Dat doet hij nu weer, op de expo Mecenas in de Gasthuiskapel in Borgloon. Maar toch is er een verschil met eerdere tentoonstellingen. “Ik hang deze keer niet zomaar een schilderijtje tegen de muur”, klinkt het aan de telefoon als we onderweg zijn naar Borgloon. Dat klopt: Peters Caraballo verleidt je voor het eerst met een installatie.

Als je binnenkomt, zie je enkel een zwart doek en een videoloop op een scherm. Daarop is een geschilderde Luc Tuymans te zien van wie de mond en de ogen een beetje open en dicht gaan. Het is alsof hij praat, alsof hij een interview aan het geven is. Elk beeld, elk frame, is geschilderd, 64 keer.

Achter het zwart doek ontdek je een zwevende grote gouden ring. — © Bart Borgerhoff

Achter het zwart doek ontdek je daarna een zwevende grote gouden ring. Aan de binnenkant daarvan staan netjes op een rij alle 64 portretten van Tuymans. Elk met hetzelfde gezicht, maar ook elke keer anders. Een eerbetoon van de ene schilder aan de andere. “De titel Mecenas verwijst niet naar geld of financiële steun, maar naar Tuymans als inspirator. Op een moment dat de schilderkunst zo goed als dood was verklaard, heeft Tuymans laten zien dat er in de schilderkunst nog tal van mogelijkheden waren, dat schilderkunst nog relevant is en iets kan vertellen op verschillende manieren. Het aantal portretten, 64, verwijst naar zijn huidige leeftijd.”

Hij werkte er zo’n twee jaar aan: elk portret laagje per laagje schilderend in olieverf. “En na elk gezicht voegde ik de ‘ruis’ toe: verf die afdruipt, vlekken... Zo worden het voor mij allemaal aparte karakters.”

Mecenas, nog t.e.m. 11 december, Gasthuiskapel, Graethempoort 1 in Borgloon. Info: www.artborgloon.be