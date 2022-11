Bestuurder krijgt hartstilstand, botst met tegenligger en wordt in kritieke toestand naar ziekenhuis overgebracht

Twee voertuigen zijn maandagmiddag frontaal met elkaar gebotst op de Grote Steenweg in Oordegem (Lede). Een bestuurder die richting Aalst reed, week van zijn rijvak af nadat hij een hartstilstand kreeg. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval vond plaats rond 12.30 uur. De bestuurder van een personenwagen reed in de richting van Aalst toen het iets voorbij het kruispunt met de Oordegemkouter en de Zwaanstraat fout liep. De man kwam op het rijvak van de andere rijrichting terecht en botste frontaal met een bestelwagen die uit de tegenovergestelde richting kwam aangereden. Een hartstilstand van de oudere bestuurder zorgde ervoor dat het ongeval tot stand kwam.

De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse en de man werd gereanimeerd. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst. Het zou gaan om een oudere man uit Wetteren. Ook de man die met de bestelwagen reed, raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen. Door het ongeval was een rijvak volledig afgesloten. De politie begeleidde het verkeer in beide richtingen tijdelijk over één rijvak. De beide voertuigen liepen bij het ongeval zware schade op en zijn wellicht total loss.