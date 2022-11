Elise Mertens wil vannacht dubbeltitel pakken in WTA Finals: “We gaan voor meer dan vorig jaar”

Elise Mertens speelt vannacht vanaf 00u30 de dubbelfinale op de WTA Finals, het officieuze wereldkampioenschap, in het Amerikaanse Fort Worth (Texas). Vorig jaar was ze nog runner-up op het prestigieuze eindejaarstoernooi, deze keer wil ze de trofee mee naar huis nemen.

Samen met de Russin Veronika Kudermetova speelde Mertens in de halve finales het Amerikaans-Nederlandse duo Desirae Krawczyk/Demi Schuurs met tweemaal 6-1 van het court. “Van in het begin hebben we initiatief genomen en druk gezet”, reageerde Mertens na de partij. “We losten niet. We hebben een heel goede wedstrijd gespeeld, we lieten hen niet in de match komen.”

Zo staat Mertens voor de tweede opeenvolgende keer in de dubbelfinale op de WTA Finals. Vorig jaar versloegen de Tsjechen Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova Mertens en de Taiwanese Hsieh Su-Wei in de eindstrijd met 6-3 en 6-4. “Opnieuw de finale bereiken, is natuurlijk heel leuk”, aldus het nummer negen op de WTA-dubbelranking. “Ik sta bij mijn vierde deelname aan de WTA Finals voor de tweede keer in de finale. Dat is zeker niet slecht, maar natuurlijk gaan we voor meer. Vorig jaar ging ik onderuit tegen Krejcikova en Siniakova, nu krijg ik een nieuwe kans om het tot een goed einde te brengen.”

De Tsjechische eerste reekshoofden en titelverdedigers zijn de favorieten voor de eindzege, maar Mertens en Kudermetova achten zich niet kansloos. “Zij zijn goed op elkaar ingespeeld, ze spelen al jaren samen. En dat maakt vaak het verschil. Maar niemand is onklopbaar. We gaan vooral naar onszelf kijken. Ze verdedigen natuurlijk hun titel. Maar wij hebben niets te verliezen en gaan voor de winst”, besloot Mertens. (belga)