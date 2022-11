Maaseik

Een 52-jarige Nederlander is maandagochtend op heterdaad betrapt bij een winkeldiefstal in de Aldi op de Maastrichtersteenweg. De man betaalde een boeket bloemen en wandelde de winkel uit. Het alarm trad in werking. De vijftiger wilde nog weglopen van een medewerkster maar bleef uiteindelijk toch staan. Bleek dat hij een fles sterke drank had gestolen. Er werd een pv opgesteld. mm