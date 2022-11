Dure westernzaldels gestolen uit ranch in Hamont

“Samen met mijn man stal ik hier paarden van private eigenaars en staan we in voor de verzorging”, schetst Irma Teunissen. Toen ze maandagochtend aan de slag gingen, werd al snel duidelijk dat er iets niet in orde was. “Bij het buitenzetten van de paarden kwamen we verspreid over het terrein allemaal zadelspullen tegen zoals onderleggers, of dure zadelhoezen. We pakten alles bij elkaar en gingen naar de zadelkamers. Daar geloofden we onze ogen niet. De sloten waren overgeknipt en 17 zadels van onze klanten waren weg. Hier waren dieven aan de slag geweest die heel goed wisten waar ze moesten zijn.”

De buit bestaat grotendeels uit kostbare handgemaakte zadels. “Het gaat om authentieke mooi afgewerkte westernzadels uit Amerika. Die zijn met zilver beslagen. Sommigen zijn al snel een paar duizend euro waard. Er is zelfs eentje bij dat tweedehands al 4.000 euro waard is. Als bij elkaar gaat dat om een gigantisch bedrag.”

Kruiwagens

Dit is niet het werk van een persoon geweest. “Zo’n zadel weegt 13 à 14 kilo, die zijn loodzwaar om te dragen”, vervolgt Irma. “Mijn man kwam er vanochtend ook nog achter dat we ook twee kruiwagens missen. Toen begonnen we rond te kijken en vonden achter onze stallingen sporen. De kruiwagens vonden we terug bij een boom aan de weg die achter onze ranch ligt. Toen werd het plaatje duidelijk. De politie vond ook sporen van een auto die erop wijzen dat de dieven via de weide van onze achterbuurman tot hier zijn geraakt. Ze openden twee poorten, namen eerst de kruiwagens en brachten zo de zadels naar hun voertuig. Rond half drie vannacht werd ik wakker van een onrustig gevoel in mijn benen. Ik heb dat wel vaker en dan maak ik altijd een wandeling met de hondjes. De politie vermoedt dat ik hiermee onbewust de dieven heb verjaagd. Het lijkt er namelijk op of ze plots zijn gestopt. Een zadelkast hebben ze niet opengebroken. En dat die spullen verspreid lagen, wijst ook op een plotse vlucht.”

Uniek

Irma hoopt dat de dieven tegen de lamp lopen. “Het is natuurlijk verschrikkelijk nieuws voor mijn klanten, dat kan ik je vertellen. Het gaat om unieke zadels. Hopelijk worden ze herkend als ze te koop worden aangeboden.”