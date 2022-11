Expo in voormalige wasserij Blanca in Zonhoven: zingende stofzuigers en zeep met ballen

Een expo krijgt altijd nog iets extra als de locatie speciaal is. Dat is zeker het geval voor ‘Waarom het draait’, met werk van meer dan veertig kunstenaars in de voormalige wasserij Blanca in Zonhoven.

In hartje Zonhoven moet het ergens tot in de jaren 80 soms lekker geurig naar zeep geroken hebben, zo vermoeden we. Want toen was daar wasserij Blanca gevestigd. In die wasserij werden onder andere de overalls van Ford Genk weer proper gemaakt.

De wasserij is ondertussen al lang gesloten. Volgend jaar zou de sloophamer al langs kunnen komen om er plaats te maken voor een nieuwbouw met appartementen. Maar zover is het nog niet. Op dit moment wappert er nog een vreemde vlag aan de voormalige wasserij: eentje van Rusland, maar dan met een dikke middelvinger op. Bewoners van Zonhoven keken laatst ook al op toen op het dak van de voormalige wasserij een constructie met stoelen opdook. “Een kunstwerk van Pedro Piet”, zegt curator Gerlinde Gilissen. “Dat was een lokkertje: we wilden de mensen toen al wat nieuwsgierig maken naar onze expo.”

Werk van Steven Palmen. — © Karel Hemerijckx

Café

Al meer dan twintig jaar organiseren zij en haar collega Herwig Nulens de Artikel 27 tentoonstellingen. Dat artikel stelt dat iedereen het recht heeft om te genieten van kunst. Tot vorig jaar vonden de exposities altijd in Heusden-Zolder plaats, maar daar waren de leegstaande gebouwen even op. Via een tip kwamen ze in Zonhoven terecht waar ze naarstig aan de slag gingen om de boel wat toonbaarder te maken. “Dat was veel werk, maar het voordeel hier is dat je tal van verschillende ruimtes hebt”, zegt Gilissen. “Daardoor kan je hier kunstwerken op allerlei manieren tonen. Plus we laten ook het verleden zien. Spulletjes van de wasserij zoals oude reclameborden. Hier lag ook een eethuis en café. Dat café hebben we opnieuw geopend.”

Houten sculpturen van Jeroen Meijs. — © Karel Hemerijckx

Natuur aan de baxter

Ze neemt ons op sleeptouw door een labyrint van vormen. Een grote toonzaal blijkt te werken als een white cube en leent zich uitstekend voor de sculpturen van Jeroen Meijs en de schilderijen van Christina Mignolet. Een groezelig bovenkamertje werkt dan weer perfect voor een installatie van Eline Ouwendijk: een rozige tuin, maar met de natuur aan de baxter. Steven Palmen laat een gigantische dode vogel neerstrijken in een badkamer: een scène uit een horrorfilm. Pedro Piet mept nog wat extra gaten in de muren en laat je de voyeur uithangen en de mensen achter de schermen ontdekken, de mensen die er nu niet meer zijn. En Stefan Elsen maakte toepasselijk weer zeep in deze voormalige wasserij, soms in normale vorm, soms in de vorm van testikels. De wereld is immers naar de kloten anno 2022. Al vergeet je dat bij de installatie van Fred Vercauteren, die een arsenaal stofzuigers aanjaagt om samen een liedje te eh… zingen. Benieuwd hoe lang je het uithoudt in die kamer. Stofvrij, dat wel.

Pedro Piet laat u door de muur kijken. — © Karel Hemerijckx

Alle kunst is te koop en de opbrengst gaat - zoals elk jaar - voor een groot deel naar enkele goede doelen. Vorig jaar bracht dat zo’n 13.000 euro op.

Waarom het draait, nog tot 20 november in de voormalige wasserij Blanca, Heuvenstraat 61 in Zonhoven. Info: www.artikel27.eu