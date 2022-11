Sinterklaas op bezoek bij KVG Bocholt-Bree

Naar jaarlijkse gewoonte had het bestuur van KVG de Sint uitgenodigd om de leden een bezoek te brengen. De goedheiligman,nog maar net in het land, kwam samen met 2 Pieten naar de zaal Jan van Abroek in Beek.Zestig leden zaten om 14 uur te popelen om Sinterklaas te verwelkomen. De Sint had zijn grote boek meegebracht. De meeste gasten stonden hierin met een of andere anekdote vermeld. Talent is er genoeg bij KVG, want de liedjes en dansjes vielen in de smaak bij de Sint en de Pieten. Ook voor het bestuur had de Sint nog een bemoedigend woordje en hij verwees onder meer nog naar de prachtige viering van het 75-jarig bestaan. Voor iedereen had de Sint een pakje meegebracht en een zak snoep. De Sint had ook nog een speciale brief bij, die het bestuur naar hem gestuurd had. Met deze brief wilde het bestuur de voorzitster Annemie speciaal danken voor alle inspanningen ten voordele van KVG.