Weinig optimisme bij aanvang nieuwe loononderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers

Vakbonden en werkgevers staan voor een moeilijke opdracht bij de nieuwe onderhandelingsronde over een loonakkoord. Voor aanvang van de vergadering van de Groep van Tien maandagnamiddag klonk bij menig onderhandelaar weinig optimisme.

Volgens een rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) is er geen marge voor opslag omdat de loonkostenhandicap met onze buurlanden door de automatische indexering nog toegenomen is. Daardoor is de loonmarge volgens de CRB negatief en is er met de loonnormwet geen ruimte voor opslag boven op de indexering.

Maar de bonden lieten al meermaals weten dat ze een loonmarge van nul procent voor een nieuw tweejaarlijkse interprofessioneel loonakkoord niet zouden aanvaarden. Werkgevers hekelen dan weer een “dramatische situatie” door de automatische indexeringen.

“Alle alarmsignalen gaan af”

Volgens Pieter Timmermans, topman van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), wordt de situatie week na week erger, nu de inflatie piekt door de energieprijzen. Voor de bedrijven dreigt een “penibele situatie”. “Je moet iets doen, anders gaan er problemen zijn. Alle alarmsignalen gaan af”, verwijst hij onder meer naar de inflatie, dalende investeringen, dreigende recessie, toename van tijdelijke werkloosheid ... De topman van het VBO begrijpt niet waarom de bonden woensdag zullen staken. “Staken, voor wat? Staken betekent zichzelf in de voet schieten op dit moment. Dat kunnen we missen als kiespijn.”

Miranda Ulens, algemeen secretaris van het ABVV, verwacht dat de vergadering moeilijk zal worden. “Wij vinden dat er op maat gewerkt moet kunnen worden, in sectoren waar het wel nog gaat.” Als de sociale partners er niet uit raken, dan is de federale regering aan zet, klinkt het.

“De mensen zijn kwaad”

Mathieu Verjans, nationaal secretaris van het ACV, hoopt dat beide partijen elkaar nog kunnen vinden, maar het zal een moeilijke opdracht zijn. Veel gezinnen hebben het in deze periode moeilijk om de facturen te betalen aan het einde van de maand, zegt hij. “Er is geen perspectief, de mensen zijn kwaad.” Ook hij kijkt naar sectoren en bedrijven die het goed doen en waar opslag wel mogelijk zou zijn. “Daar nul procent opslag, dat krijgen we niet verkocht.”

De voorzitter van het ACLVB, Mario Coppens, zit op dezelfde lijn en vraagt zich af wat de werkgevers verwachten van de bonden. “Als men van ons verwacht dat de loonnorm nul is en er niets bovenop mag komen ... dat is een no pasaran.”

De sociale partners bespreken ook de welvaartsenveloppe, het budget om de laagste lonen en uitkeringen op te trekken boven op de index. Daar moest in september al een akkoord over zijn. Bij de bonden klinkt er meer optimisme over, al wordt gehekeld dat de werkgevers dit zouden koppelen aan het dossier van de loonnorm.