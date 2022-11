Gezocht: spilfiguur om een hart onder de riem te steken

Hasselt

Een Hart voor Limburg, het platform dat al bijna twintig jaar actief is in de ondersteuning van kinderen die het iets moeilijker hebben in onze samenleving, is op zoek naar een nieuwe coördinator. Voor deze belangrijke opdracht wordt uitgekeken naar iemand die vol enthousiasme de schouders zet onder de fondsenwerving en een netwerk van partnerorganisaties uitbouwt om zowel financieel als organisatorisch de werking te faciliteren.