Georgische dieven riskeren tot 12 maanden cel: “34 flessen sterke drank in auto gevonden”

Drie Georgische mannen moeten vrezen voor celstraffen tussen 6 en 12 maanden voor een winkeldiefstal in de Carrefour in Zutendaal. Ze gingen ervandoor met flessen sterke drank. Zelf ontkennen ze.

De feiten dateren van 11 juni van dit jaar, rond 13 uur, en kwamen aan het licht nadat de Toyota met de drie verdachten toevallig werd tegengehouden door de politie. In de koffer van de wagen vonden de inspecteurs 34 flessen sterke drank. Een van de drie mannen had wel een kassaticket van de Carrefour in Zutendaal op zak met een afrekening van vijf flessen Johnnie Walker.

Camerabeelden

Omdat de resterende hoeveelheid flessen waarvan er geen kassaticket voorgelegd kon worden, verdacht was, besloot de politie de camerabeelden van de winkel na te kijken. “Daarop is te zien dat een van de mannen de winkel binnenwandelt, verschillende flessen sterke drank onder zijn jas wegstopt en aan de kassa slechts een pakje sigaretten afrekent”, aldus de Tongerse procureur. “Niet veel later komt een tweede verdachte, tevens de broer van de eerste beklaagde, de winkel binnen. Ook hij steekt flessen drank weg in zijn broek maar hij wordt door de winkelverantwoordelijke betrapt. Daarom dat hij die vijf flessen uiteindelijk toch heeft afgerekend. De intentie tot stelen was er. We gaan ervan uit dat alle flessen die we in de wagen terugvonden, gestolen zijn en dat op basis van de camerabeelden en verklaringen van de winkelverantwoordelijke.”

Vrijspraak

De drie Georgiërs ontkennen echter alle feiten. “Mijn cliënt stak de flessen weg in zijn kledij omdat hij ze gewoon niet allemaal in zijn handen vast kon houden. Op de beelden is te zien dat hij nadien naar de kassa wandelt en de flessen afrekent”, zo stelt de raadsman van een van de verdachten. Volgens een andere advocaat komt de lijst van gestolen goederen niet overeen met de aangetroffen flessen in de auto. Zij vragen allebei de vrijspraak op basis van twijfel voor hun cliënten. Een derde verdachte, die ook in de auto aanwezig was tijdens de politiecontrole en als mededader wordt aanschouwd, liet verstek gaan tijdens de behandeling van de zaak.

De mannen riskeren celstraffen tussen zes en twaalf maanden en geldboetes tot 800 euro. Een van hen werd eerder al vijf keer veroordeeld voor diefstallen.

Vonnis volgt op 28 november.