Onze tv-tips: het schoonheidsideaal, verre familie en een veelzijdig regenwoud

Dr.90210

Play5, di, 21.35u

Het leven in Beverly Hills is vooral veel glitter en glamour. Het schoonheidsideaal is er belangrijk. Het hoeft niet te verwonderen dat er heel wat plastische chirurgen rondlopen met drukke agenda’s. De komende weken mogen we in deze realityreeks toekijken in hun praktijk. In deze eerste aflevering maken we kennis met een transgender model die wil dat haar neus er vrouwelijker uitziet. (tove)

Uncle Martin

Een, di, 20.40u

De voorbije weken was er veel belangstelling voor de meest persoonlijke documentairereeks die Martin Heylen ooit maakte. De trip in Amerika zit er bijna op. Hij wordt uitgenodigd bij familieleden in een chique buurt voor een barbecue, bezoekt Sydney en Jimmy in een prachtige building in Detroit en wordt omvergeblazen door het verhaal van een verre achterneef in North Carolina die in armoede leeft. (tove)

Eden: untamed planet

Canvas, di, 21.20u

Fascinerende natuurdocureeks over de weinige overgebleven ongerepte plekken op de aarde, allemaal boordevol leven. Borneo is het meest veelzijdige regenwoud van allemaal. Het is de thuishaven van meer dan 60.000 plant- en diersoorten. 6.000 ervan zijn uniek, en er worden er dagelijks nog nieuwe ontdekt. Maar dit ‘paradijs’ is meer een illusie: het weelderige bos groeit eigenlijk op een woestijn. (tove)