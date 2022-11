Filou Oostende haalt Amerikaanse point guard Alex Barcello

Alex Barcello legt knappe statistieken voor van zijn drie seizoenen bij BYU, Brigham Young University. Met dat taam was hij vorig seizoen in de West Coast Conference van de NCAA divisie I titularis gedurende 35 wedstrijden. Hij boekte een gemiddelde van 16.8 punten, 3,8 rebounds en 3,3 assists in 32’06”. Over de drie seizoenen bij BYU gooide hij driepunters tussen 42 % en 48 %. De voorbije zomer nam Barcello met de Toronto Raptors aan de NBA Summer League deel, In vier competitiematchen met de Griekse eersteklasser Kolossos Rhodos was hij dit seizoen in gemiddeld 10’18” goed voor 4 punten, 1,8 rebounds en 0,8 assists.

Filou Oostende werft Barcello aan omdat kapitein Dusan Djordjevic nog minstens tot begin januari out is wegens een ontsteking aan de voetzoolpees. Vrenz Bleijenbergh liep een scheurtje in een kuitspier op en is twee weken out. Ook Servaas Buysschaert (knie) is nog enige tijd onbeschikbaar.