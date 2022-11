Bankzitters Union hopen op wat extra speelgelegenheid in bekerwedstrijd tegen Cappellen: “Klaar om mooie dingen te tonen”

Recordaankoop Cameron Puertas (l.) zit bij Union vaker dan hem lief is op de bank. Tegen Cappellen hoopt hij zeker in de ploeg te staan. — © BELGA

Aanvoerder Teddy Teuma, de ijzersterke Christian Burgess, de onvermoeibare Bart Nieuwkoop of goaltjesdief Dante Vanzeir: het succesverhaal van Union kent verschillende protagonisten. Naast die hoofdrolspelers zijn er ook spelers die vaker op de bank belanden dan hen lief is: tegen Cappellen (tweede nationale) hopen zij eens vanaf de start hun kwaliteiten te kunnen tonen.

Dat Union het voorlopig uitstekend doet, ligt niet enkel aan het type-elftal dat Karel Geraerts vaak tussen de lijnen brengt. Ook de bankzitters doen het vaak uitstekend als ze invallen. Denk bijvoorbeeld aan afgelopen zondag tegen Westerlo: het doelpunt van invaller Gustaf Nilsson in de 92ste minuut kwam er op assist van een andere invaller, Ross Sykes. “Daarvoor heb ik ze ook nodig”, vertelde Karel Geraerts. “Ik hamer steeds op het groepsgebeuren, want zo’n druk programma kan je niet met slechts elf spelers afhaspelen.”

Gustaf Nilsson zal alleszins hopen nog eens te mogen starten, zeker na zijn belangrijke treffer zondag. “Het is niet makkelijk om vaak slechts 15 of 20 minuten in te vallen, maar ik probeer er steeds het beste van te maken. Ik wil altijd scoren wanneer ik speel. Tegen Union Berlijn kreeg ik de kans vanaf de aftrap, en toen was ik ook teleurgesteld dat ik niet kon scoren. Daarom was ik wel blij dat het tegen Westerlo als invaller wel lukte. Hopelijk krijg ik woensdagavond wat meer speelminuten, het zou een goeie kans zijn om mij te bewijzen aan de coach.”

Dat Geraerts fel zal roteren woensdagavond, lijkt een zekerheid. Zelfs Anthony Moris mag voor het eerst dit seizoen waarschijnlijk op de bank plaatsnemen. “Ik denk dat er verschillende spelers verdiend rust zullen krijgen”, aldus de doelman. “Maar natuurlijk nemen we de wedstrijd serieus, het blijft de Beker van België. We dromen allemaal om een finale te spelen en die te winnen, dus wie speelt zal zeker 100 procent zijn. Woensdag staat waarschijnlijk Pirard in doel: hij werkt enorm hard, en we vertrouwen hem volledig.”

Nog twee wedstrijden tot het WK

Niet enkel Pirard zal een nieuwe naam in het basiselftal worden: ook Cameron Puertas, vorig seizoen nog de recordaankoop van Union, hoopt op meer speelminuten. “Ik weet het nog niet zeker, maar natuurlijk ga ik ervan uit dat hij flink zal roteren. Ik ben alleszins klaar om mooie dingen te laten zien. Bekerwedstrijden zijn altijd moeilijk, dus het maakt niet uit dat Cappellen maar in tweede nationale voetbalt.”

Maar wie maakt er nog allemaal kans op een basisplek? Spelers als El Azzouzi, Rodriguez, Eckert, François, Sykes, Dony en Boone krijgen pas heel zelden speelminuten: de verwachting is dat verschillenden onder hen woensdag wel aan de aftrap staan. “Er zullen zeker spelers spelen die dit seizoen al wat minder minuten hebben gemaakt”, verklapte Karel Geraerts al. “We hebben voor de start van het WK nog twee wedstrijden te gaan, en het is alleszins de bedoeling om in beide wedstrijden twee fitte en frisse ploegen aan de aftrap te brengen.”