Eén coach op zeven al vervangen: clubs in eerste provinciale zoeken opvolging vooral in eigen huis

Bert Craeghs en Robin Vanruysseveldt stonden vorig weekend tegenover elkaar in Herkol-Alken. De eerste krijgt als speler zijn kans als coach, de tweede traint bij FC naast de vrouwen- nu ook de mannenploeg. — © Dick Demey

Na precies éénderde van de competitie heeft één club op zeven in de Limburgse voetbalreeksen al een trainerswissel doorgevoerd. Welgeteld 23 van de 155 coaches werd vervangen. Opmerkelijk: in eerste provinciale vonden vier van de zes clubs de nieuwe T1 in eigen huis. Bij Herkol werd het een speler (Craeghs), bij Hechtel de T2 (Linden), bij Alken de trainer van de vrouwenploeg (Vanruysseveldt) en bij Meeuwen de coach van de vierdeprovincialer (Paruys).