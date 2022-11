Pelikanen besmet met vogelgriepvirus in Pairi Daiza

In Pairi Daiza is een besmetting vastgesteld met het vogelgriepvirus na een plotse sterfte bij de pelikanen in het park. Het dierenpark heeft in samenwerking met het FAVV de correcte en nodige maatregelen genomen om de andere vogels te beschermen tegen het virus, klinkt het maandag in een persbericht.

Pairi Daiza laat weten dat vier pelikanen vogelgriep hebben opgelopen en zijn gestorven. De meest waarschijnlijke oorzaak van de verspreiding is de aanwezigheid van wilde vogels (ganzen) die van het park genieten en het als rustplaats gebruiken. Er zijn voorlopig geen symptomen opgemerkt bij andere vogelsoorten.

Omdat het gaat om bedreigde vogels die beschermd zijn, voorziet de Europese wetgeving dat de dieren niet moeten geruimd worden. Om de andere vogelsoorten in en rond het park te beschermen, worden alle vogels geïsoleerd in gebouwen en volières. Alle plaatsen met vogels zijn dan ook niet langer toegankelijk voor bezoekers, de overige delen van het park blijven open. Het FAVV en het dierenpark zullen de situatie in de komende weken nauwgezet opvolgen, klinkt het nog.

De besmetting gebeurde met de hoogpathogene variant van het virus, die besmettelijk en dodelijk is voor alle vogels, maar geen risico vormt voor mensen.

Sinds half september zijn 16 uitbraken met hoogpathogene vogelgriep van het type H5 bevestigd bij commerciële pluimveehouderijen en bij particuliere houders. In die periode zijn er ook besmette wilde vogels aangetroffen op een veertigtal sites verspreid over het hele land. Het risico dat pluimvee en andere gehouden vogels met vogelgriep worden besmet door contact met wilde vogels is dus overal in het land erg groot, waarschuwt het FAVV.