Mede door de oorlog in Oekraïne “staat de democratie onder druk”, zo stelt de organisatie. — © EPA-EFE

De Raad van Europa roept voor het eerst in achttien jaar de leiders van zijn 46 lidstaten bijeen. De uitzonderlijke top, die in mei volgend jaar zal plaatsvinden, is nodig nu de democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat onder druk staan, stelt de organisatie.