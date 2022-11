Europese Commissie wil meer informatie van platforms als Airbnb

De Europese Commissie wil meer transparantie in de verhuur van toeristische accommodatie voor korte duur. Ze stelt voor dat online platforms als Airbnb meer informatie delen met lokale besturen en dat de verhuurders van deze verblijven in de hele Europese Unie op dezelfde wijze geregistreerd worden.

Kortetermijnverhuur vertegenwoordigt ongeveer een kwart van alle toeristische accommodatie in de EU. De sector blijft groeien en ook de coronapandemie heeft de toenemende populariteit niet afgeremd. Alleen al in de eerste zes maanden van dit jaar werden in de EU bijna 200 miljoen overnachtingen geteld.

“De sector van de kortetermijnverhuur van accommodatie heeft een stimulans gekregen door de platformeconomie, maar heeft zich niet voldoende transparant ontwikkeld”, zegt vicevoorzitter Margrethe Vestager. Het gebrek aan betrouwbare data maakt het volgens haar moeilijker voor lokale autoriteiten om beleid te maken en oplossingen uit te tekenen voor mogelijke problemen, zoals een gebrek aan betaalbare woningen of een onduurzaam grote toestroom van toeristen.

Daarom presenteerde de Commissie maandag een ontwerpverordening die het registratieproces voor verhuurders en hun woningen op Europese schaal harmoniseert, met de toekenning van unieke registratienummers. Verhuurders moeten hun nummers weergeven op de platforms, die steekproefgewijs moeten controleren of de informatie klopt. Overheden kunnen de nummers opschorten en platforms vragen om publicaties van niet-conforme verhuurders te verwijderen.

Daarnaast wil de Commissie platforms verplichten om automatisch elke maand gegevens over het aantal overnachtingen en gasten te delen met overheidsinstanties. Die moeten hen in staat stellen meer zicht te krijgen op de toeristenstromen en diensten als bijvoorbeeld afvalophaling af te stemmen. De verplichtingen gelden ook voor kleinere platforms met gemiddeld minder dan 2.500 verhuurders per maand, maar zij zullen van een soepeler regime genieten.

Het is nu aan de lidstaten en het Europees Parlement om een vergelijk te vinden over de verordening. Eenmaal dat is gebeurd, krijgen de lidstaten een overgangsperiode van twee jaar om de gegevensuitwisseling te organiseren. Ze moeten ook sancties voorzien voor platforms en verhuurders die zich niet aan de regels houden.