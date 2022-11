Sjoemelende Truiense fruitboer krijgt 10 maanden cel en gepeperde rekening

De vijftiger had ooit een bloeiend fruitbedrijf in Gingelom en in Sint-Truiden. Hij was de vierde generatie die aan zet was. De veroordeelde had een constructie opgezet met vier verschillende vennootschappen. Ze waren actief in onder meer de fruitverkoop plus de bewaring van het fruit in hallen en koelcellen. Drie vennootschappen gingen inmiddels op de fles. Naar de vierde loopt nog een onderzoek. Toen het water hem aan de lippen stond, begon hij vanaf januari 2017 te knoeien met de vennootschappen. De fruitteler organiseerde bedrieglijk onvermogen, versluisde activa van zijn ene bedrijf naar het andere terwijl het niet toegelaten was, verleende nauwelijks medewerking aan de curator en zijn boekhouding bleek een grote chaos. Vanaf 2017 werd alles een grote soep en twee jaar later ging zijn zaak op de fles.

Privé-investeerder

In de rechtbank betwistte hij de feiten niet. Net zoals hij eerder deed in lokale media en in vakbladen haalde hij de Ruslandboycot, internationale concurrentie en slechte weersomstandigheden aan. Daarnaast was de Truienaar ook in zee gegaan met een privé-investeerder die interesten van meer dan 10 % vroeg. “Altijd heb ik gedacht dat hij ons ging redden. Niet dus. Dag en nacht heb ik gewerkt en nu ben ik alles kwijt. Ik had niet de bedoeling om strafinbreuken te plegen of om iemand te benadelen. Door omstandigheden is dit allemaal in een stroomversnelling geraakt.” De man stelde mentaal gekraakt te zijn en dat zijn familie er zwaar onder leed. Het geknoei met een put van 5,3 miljoen euro komt hem nu op 10 maanden cel te staan. “Hij vormt een gevaar voor het reguliere handelsverkeer”, aldus het vonnis. Ook legde de rechter hem een beroepsverbod van 8 jaar op. Aan de drie curatoren van de vennootschappen is een voorlopig bedrag van 205.000 euro toegewezen.