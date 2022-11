Wanneer de cokelading niet het belangrijkst is: Limburgse speurders recupereren 130 miljoen euro drugskapitaal

Federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wil dat politiespeurders eerst het drugsgeld zoeken en daarna pas cokeladingen onderscheppen. In Limburg werken ze al langer op de omgekeerde manier en de aanpak kent veel succes. In vijf jaar recupereerden ze 130 miljoen euro dat anders onaangeroerd bleef. “Je doet de drugsbaronnen pijn als je in hun portefeuille zit”, reageert Van Quickenborne.

De minister van Justitie was maandag op bezoek bij de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van Limburg om meer te weten te komen over de werkwijze van de speurders en hun specifieke PLUK-teams. Samen met het Limburgse parket verhoogden ze bij de start van het jaar de mankracht op hun financiële sectie Ecofin. Het aantal speurders ging van 22 naar 30. Het doel: de georganiseerde misdaad harder bestrijden. Een team zal bij lopende onderzoeken enkel focussen op het pure financiële plaatje van het speurwerk. Zij zoeken naar het vermogen van de verdachten om dit in beslag te laten nemen. Dat gebeurt niet na, maar gedurende het onderzoek.

Geld eerst, daarna drugs

Met deze strategie anticiperen ze op de kapitaalvlucht van criminelen. Zij verstoppen hun illegale inkomsten dat ze wegmaken en witwassen via spookvennootschappen, buitenlandse rekeningen, de aankoop van luxewagens- en horloges of bijvoorbeeld investeringen in vastgoed. Bij een veroordeling zitten ze netjes hun straf uit om vervolgens van hun verborgen winsten te genieten. Het parket en de FGP van Limburg proberen de criminelen al financieel kaal te plukken tijdens het onderzoek. Ze gebruiken onderzoekstools die ze zelf ontwikkelden om het vermogen op te sporen. De financiële speurders houden geldtransacties tegen, leggen de witwaspraktijken bloot, ontmantelen schijnondernemingen en nemen alle kapitaal waar ze aankunnen in bewaring. Dat gebeurt terwijl andere collega’s het luik van drugstrafiek onderzoeken en de personen achter de bende in kaart brengen.

© Tom Palmaers

130 miljoen euro

Maar liefst 130 miljoen euro aan criminele vermogens konden de Limburgse speurders de afgelopen vijf jaar recupereren. Een enorm kapitaal dat anders onaangeroerd zou zijn gebleven. “Dit raakt criminele organisaties veel harder dan het verlies van een lading drugs”, vertelt minister Van Quickenborne. “Bovendien vragen de financiële onderzoeken doorgaans minder onderzoekscapaciteit en genereren meer resultaat.”

Onderzoeksmethodes voor hele land

Verschillende applicaties van de FGP Limburg, zoals een tool voor de analyse van rekeningen, worden nu verder verfijnd én ter beschikking gesteld aan de andere afdelingen van de federale gerechtelijke politie. “We blijven de strijd opvoeren”, luidt het bij de justitieminister. “Criminelen zoeken steeds nieuwe manieren om criminele handeltjes op te zetten. Het is aan politie en justitie om nieuwe manieren te vinden om hier een antwoord op te vinden. De aanpak van de FGP Limburg toont zich een zeer doeltreffende manier om drugsbaronnen pijn te doen waar dat het meest effect heeft: in hun portefeuille. Deze aanpak met bijhorende onderzoeksmethodes en –tools gaan we daarom nationaal doorvoeren”, aldus Van Quickenborne.