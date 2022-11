Onze foodreporter schoof bij deze adresjes uit Gault&Millau de voeten onder tafel: dit zijn onze aanraders

Ook Bocca Nera in Hasselt kreeg een vermelding in de Gault Millau-gids van 2023. — © Luc Daelemans

De Limburgse awardwinnaars

Modest in Opglabbeek (Oudsbergen): 15/20

Slechts 27 lentes telt Sander Spreeuwers, maar de Opglabbekenaar opende in februari een eigen zaak en dat wordt meteen beloond met de hoogste Gault&Millau-score dit jaar voor een Vlaamse nieuwkomer.

Hoeve De Bies in Sint-Martens-Voeren (Voeren): 15/20

Vergeet even lokale gerechten als forel, trip en bloedworst. Bij Hoeve De Bies in de Voerstreek serveert chef Maurice Huynen een verfijnde keuken. Als het weer opnieuw meezit, zelfs op het mooiste terras van het land volgens Gault&Millau.

De Limburgse nieuwkomers

Stad 10 in Hamont-Achel: 14/20

Hoe eenvoudig kan de naam van een restaurant zijn? Je neemt gewoon het adres, klaar. Stad 10 dus, in de lente geopend in het centrum van Hamont. Chef Bert Brouwers brengt er een erg verfijnde keuken met een Franse basis en invloeden uit de hele wereld.

Bocca Nera in Hasselt: 12/20

Het interieur is hipper dan hip, maar bij Bocca Nera willen ze vooral iedereen aan tafel krijgen met heerlijke Italiaanse gerechtjes om te delen. “Gezellige chaos, zoals in de cité”. En dat in de nieuwste hippe hoek van Hasselt. Slagen ze in hun opzet?

Brousse in Hasselt: 12/20

Smullen tussen de kunst? Bij Brousse in Hasselt kan het gewoon. En dat in een voormalig bankkantoor, waar een diplomatenvrouw en een doctor in de kunsten nu gastronomie en kunstgalerie samenbrengen. Is die combo een schot in de roos?

Bistrôt Le Ciel in Lanaken: 13.5/20

Vergeet Nduja, de bistro van La Butte aux Bois in Lanaken werd herdoopt tot Bistrôt Le Ciel. Achter die naamsverandering schuilt ook een nieuwe chef: Pieter Beurskens. Hij serveert een Frans-Belgische keuken met subtiele invloeden uit de hele wereld.

La Baita in Pelt: 12/20

Met restaurant La Baita gaat chef Sandro terug naar zijn Italiaanse roots en jeugdherinneringen. Met het La Baita-menu, een degustatiemenu van zeven gerechtjes, neemt hij de gasten mee naar het traditionele Italië met een moderne twist.

The Black Knife in Wellen: 13.5/20

Ze is voormalig finaliste van Mijn Restaurant en mikt ambitieus op een Michelinster: in de zomer opende Yanaika Skrzyszkowiak in een fraai gerestaureerde vierkantshoeve in Wellen restaurant The Black Knife. Onze journalist schoof er meteen de voeten onder tafel.

’t Russelt by Jarne in Diepenbeek: 12/20

In 2019 heropende de jonge chef Jarne Geladé (24) bistro ’t Russelt in Diepenbeek. Corona bemoeilijkte de opstart, maar vandaag draait zijn zaak als een tierelier. Zin in pakweg een steak Rossini of een koningskrab? Dan is dit een te overwegen adresje.

Akko in Bilzen: 13/20

Akko is het restaurant van hotel Martin’s Rentmeesterij op de site van Alden Biesen. In een eigentijds kader met een historische link brengt chef Sébastien Oger een verfijnde en herkenbare keuken.

’t Grevenhuis in Borgloon: 13/20

Loonse bramenstroop, Haspengouwse mosterd, yacon uit Kinrooi. Chef Wilfried Beliën van Restaurant Grevenhuis in Borgloon gaat volledig voor producten uit eigen streek.

