Opnieuw bewakingsagent gewond na rel op Hasselts stadhuis

Maandag is voor de tweede keer in enkele maanden tijd een flinke schermutseling ontstaan in ‘t Scheep, het Hasseltse stadhuis. Daarbij geraakte een bewakingsagent gewond. De agressor werd opgepakt door de politie LRH.

“We proberen een open huis te zijn waar mensen geholpen worden, zowel voor gewone vragen als mensen met vragen voor het OCMW”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “Nadat we een tijd geleden al een vergelijkbaar verhaal meemaakten, hebben we onze bewakingsdiensten verdubbeld van één naar twee. Nu ontstond opnieuw een hoogoplopende discussie in de lokettenzaal. Daarop is een van de veiligheidsmensen tussenbeide gekomen, waarbij hij enkele rake klappen incasseerde. Hij kon wel de agressieve bezoeker afhouden tot de politie er was. Daarna is de gewonde veiligheidsagent afgevoerd naar het Jessa Ziekenhuis.”

Plaatsverbod

“Onze mensen hebben zich nadien uiteraard bekommerd om de personeelsleden die daar door de situatie nood aan hadden”, zegt burgemeester Vandeput. “Want dat vergeet iedereen: ondanks alles willen de mensen van de sociale dienst iedereen en altijd helpen. We gaan deze persoon nu een plaatsverbod opleggen, maar dat betekent niet dat de hulp, die absoluut nodig is, ophoudt. Alleen zal die niet meer op ‘t Scheep geboden worden, omwille van de veiligheid van onze personeelsleden. We gaan trouwens bekijken of we nog bijkomende maatregelen kunnen treffen om herhaling hiervan te voorkomen.” DJ