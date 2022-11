Nieuwe Gault&Millau-gids: Nick Bril is ‘Chef van het jaar’ en klopt met The Jane zijn leermeester Sergio Herman

Nick Bril is ‘Chef van het Jaar’ en The Jane klimt naar 18,5/20 in de nieuwe gids van Gault&Millau. — © Nattida-Jayne Kanyachalao

Nog steeds maar 38. Maar wat een palmares heeft Nick Bril. Twee sterren in de Michelin-gids. Op de 23ste plaats de hoogste Belg in de prestigieuze ‘50 Best’, de lijst met de beste restaurants ter wereld. En bij de lancering van de nieuwe gele Gault&Millau-gids kwamen er weer twee kersen bij op zijn taart. Zijn restaurant The Jane in Antwerpen – Bril is er zowel zaakvoerder als chef-kok – klimt naar 18,5/20. Dat is dezelfde score als Boury in Roeselare en Zilte in Antwerpen, twee restaurants die van de rode Michelin-gids dríé sterren aan de voordeur mogen hangen. Enkel L’Air du Temps in Lierneu (19/20) en Peter Goossens (19,5/20) met zijn Hof van Cleve doen beter in de nieuwe Gault&Millau. “Hij heeft al sinds 2014 een heel mooi restaurant”, zegt Marc Declerck van de gids. “Maar de voorbij jaren is hij enorm doorgegroeid. Het interieur, de keuken, de bediening, de wijnkelder: het is gewoon een ontzettend mooi geheel geworden.” (Lees verder onder lijst)

“Het is elke keer opnieuw bijzonder om erkenning te krijgen”, reageert Bril. “Maar ik ben een nuchtere ziel. Ik blijf met de voeten op de grond. Mooie scores zijn leuk, en ze geven je een boost. Maar het is in de zaal dat je moet presteren.”

Een jaar geleden maakte Bril zich los van Sergio Herman – die 14/20 krijgt voor Blueness en 16/20 voor Le Pristine – en werd hij alleen baas van The Jane. “Op dagelijkse basis is er niet zoveel veranderd, maar je bent natuurlijk wel vrijer. Het was wel een heel grote stap voor me. Sergio is een sterke chef. In Nederland, ons beider geboorteland, is hij veel bekender. Dan is het moeilijk om helemaal tot een eigen ik te komen als je de rechterhand blijft. Het was tijd voor een eigen verhaal. Maar ik voel nu wel dat ik samen met het restaurant tot een soort van volwassenheid komt.”

Nick Bril en Sergio Herman in The Jane. Een jaar geleden werd bril alleen baas van het restaurant. — © DBA

Bril heeft naast het The Jane ook hotel August én is de chef van zijn eigen beachclub op de Malediven. “Maar er borrelt nog vanalles. Ik ben ook ondernemer pur sang. Over twee jaar wil ik met iets nieuws komen. Niet meer in Antwerpen, dat is volgens mij stilaan verzadigd. Maar ik wil wel in België blijven. Ik ben zo hard van dit land gaan houden.”

Of Antwerpen echt verzadigd is, zoals Bril zegt, moet blijken. Maar de stad bulkt wel van de toprestaurants. Antwerpen is meer dan ooit het walhalla van culinair Vlaanderen en België. Enkel Antwerpen-stad staat in de editie 2024 met 105 restaurants die 12/20 of hoger scoren. Daarbij zijn liefst 11 nieuwkomers. Antwerpen laat daarmee Brussel (54 restaurants, 6 nieuwkomers) en Gent (38 restaurants, 5 nieuwkomers) ver achter zich. Restaurant Misera op het Antwerpse Zuid komt meteen binnen in de gids met een hoge score van 15/20. (Lees verder onder de foto)

“Je kan er niet meer omheen”, zegt Marc Declerck van Gault&Millau. “Het verschil tussen Antwerpen en de andere steden wordt steeds groter. En het is eigenlijk logisch. Daar waar de motoren van de economie zijn, daar gedijen toprestaurants het makkelijkst. Er is de haven, er is het bedrijfsleven. Waar vraag is, komt vanzelf aanbod.”

En de aanwezigheid van chefs als Gert De Mangeleer, Nick Bril en Viki Geunes geeft een aanzuigend effect. “Dat is zoals in de sport. Waar de vedetten zijn, daar wil iedereen komen spelen.” (Lees verder onder de foto)

Nick Bril baat ook Fari Beach Bar uit, op de Malediven. — © RR

Niet iedereen even gelukkig?

Gault&Millau had na de moeilijke coronajaren “een positieve gids” beloofd. Met veel stijgers en nieuwkomers. Maar de vraag is of die allemáál even gelukkig zijn vandaag. Vier restaurants starten meteen met een hoge score van 15/20. Willem Hiele, de chef die dit jaar zijn visserhuisje in Koksijde ruilde voor een villa van de familie Van Moerkerke in de Oostende polders, is daar één van. De titel van ‘Hoogste Nieuwkomer’ stemt de meest gehypete chef van het moment ongetwijfeld niet helemaal gelukkig. Hiele kreeg in zijn oude restaurant 16/20. In de nieuwe gids krijgt hij ‘maar’ 15/20, ondanks zijn ontzettend ambitieuze project. “We hopen dat hij dat kan plaatsen. Zijn formule is totaal nieuw”, zegt Marc De Clerck. “Wij hebben hem twee of drie keer kunnen bezoeken, heel kort na de opening. Het concept zal nog groeien, daar hebben we alle vertrouwen. Willem moet zichzelf nog zoeken op de nieuwe locatie, wat hij nu doet is een totaal nieuwe uitdaging.”