Kapper in Runkst niet te spreken over circulatieplan: “Klanten moeten grote omweg maken en kunnen moeilijk parkeren” . — © TV Limburg

Hasselt

Kapper Giovanni Jans van Kapsalon Giovanni in Hasselt is niet te spreken over het nieuwe mobiliteitsplan dat de stad Hasselt op tafel heeft liggen. Het is de bedoeling om de verkeerssituatie rond de wijkschool van Runkst verkeersveiliger te maken. Met gevolg dat er heel wat nadelen zijn voor de handelszaken in de wijk. Voor het kapsalon Giovanni zou dat betekenen dat klanten ver moeten omrijden en niet meer in de buurt kunnen parkeren. Hij hoopt dat de plannen, die nu op tafel liggen, nog gewijzigd kunnen worden.