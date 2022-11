Dertiger sleurt agent mee met wagen: “Hij wilde zijn auto gewoon parkeren”

Op 25 augustus 2019, rond half 4 ’s nachts, liep een alcoholcontrole van de politiezone Maasland op de Ringlaan in Maaseik ten einde toen de 33-jarige man plots met een snelheid van 180 km/uur voorbijgereden kwam en de aandacht van een van de inspecteurs trok. De agent besliste om de chauffeur achterna te rijden met zijn motor en hem te controleren. Volgens de raadsman van de inspecteur volgde er een dollemansrit: “Het was levensgevaarlijk. Rode lichten werden genegeerd en hij moest met zijn zwaailichten aan de achtervolging inzetten.” De dertiger verklaarde voor de rechter dat hij niet door had dat hij achtervolgd werd door de politie. “Ik dacht gewoon dat het een ambulance was die achter mij reed”, zo klonk het.

Motorpak

Aangekomen aan de woning van de Maaseikenaar probeerde de dertiger zijn garagepoort te openen om zijn auto binnen te rijden. Maar al snel liep het mis toen de agent hem eerst wilde controleren. “Ik ben van mijn motor afgestapt, heb gezegd dat ik een inspecteur van de politiezone Maasland was en vroeg zijn papieren”, zo getuige de agent tijdens de behandeling van de zaak. “Hij begon me meteen uit te schelden en duwde me weg. Hij stapte terug in zijn auto, ik probeerde zijn sleutels nog van het contact te halen maar dat mislukte. Ik heb zijn arm vastgenomen en toen begon hij plankgas te geven. Ik moest een keuze maken. Ik heb hem losgelaten omdat hij me anders meters mee zou sleuren of me zou pletten tussen het openstaand portier en een pilaar. Ik heb hem toen om hulp gevraagd, hij heeft me aangekeken en is gewoon weg gestapt. Dat kan ik niet begrijpen. Ik kon inwendige bloedingen gehad hebben.” De agent werd nadien met de ziekenwagen naar het ziekenhuis overgebracht.

Ook de advocaat van de politieagent spreekt over zeer zware feiten. “Hij had onder de auto kunnen belanden en dood kunnen zijn. Zijn motorpak heeft waarschijnlijk zijn leven gered.”

Rijverbod

Volgens de Tongerse procureur gebruikte de man zijn wagen als wapen om de weerspannigheid tegen de politieagent te plegen. De Tongerse rechter ziet dat anders: “De beklaagde had niet de intentie om met zijn voertuig effectief verwondingen toe te brengen aan de agent. Hij was wel onder invloed van alcohol en drugs en weigerde gehoorzaam te zijn. Hij wilde gewoon datgene afmaken waarmee hij begonnen was, namelijk zijn voertuig op de binnenplaats van zijn woning parkeren. Hij heeft zijn voertuig niet gebruikt om de agent aan te vallen.” Daarmee volgt de rechter het argument van de raadsman van de dertiger en herkwalificeerde hij de feiten.

De Maasmechelaar werd schuldig bevonden aan gewone weerspannigheid en het rijden onder invloed. Voor die feiten krijgt hij een celstraf van zes maanden met uitstel, een geldboete van 1.600 euro en een rijverbod van twee maanden. De agent krijgt een schadevergoeding van 4.798 euro voor de opgelopen verwondingen.