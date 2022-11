Tweedehandsboekenbeurs ten voordele van 11-11-11

Talrijke vrijwilligers sjouwden de hele vrijdag met boeken om alles mooi klaar te zetten tegen de avondopening. Daar was ook Passy Mubalama uit Congo van de partij. Zij vertelde over haar betrokkenheid en engagement rond het klimaat, als partner van 11-11-11 in de klimaatstrijd. Paul Steegman, zorgde voor de muzikale omlijsting en de Wereldwinkel van Genk voor een (h)eerlijk wijntje of fruitsap. De tweedehands boekenbeurs is nog geopend tot en met zaterdag 12 november.