Billie vroeg de jongste vijf winnaars van Bake Off Vlaanderen naar hun favoriete wafelrecepten. En dat zijn er vijf om duimen en vingers bij af te likken. Wafelijzer klaar en bakken maar! Vandaag: het recept voor een stroopwafel met gember, sinaasappel en pure chocolade van Jaline Vandromme (21) uit Scherpenheuvel, die woont in Hasselt en won in 2019.