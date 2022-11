Drugsdealers nemen wanbetaler onder bedreiging mee om schuld te innen

Volgens het duo had de Hasselaar nog een rekening van 700 euro openstaan. Op 22 juni vorig jaar gingen ze ’s nachts verhaal halen bij de verslaafde. Eerst lieten ze hem een papier ondertekenen dat hij zijn tv aan hen verkocht had. Vervolgens moest hij onder bedreiging van een mes mee naar een bankkantoor om geld af te halen. Op het camerabeelden was duidelijk te zien dat de Hasselaar in het gezelschap van de twee mannen was. De Lanakenaar stuurde zijn kat naar het proces en krijgt nu 28 maanden cel plus 1.600 euro boete. Zijn kompaan uit Edegem was wel aanwezig en is veroordeeld tot 20 maanden cel en 1.600 euro boete. Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van 100 euro toegewezen.