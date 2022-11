85-jarigen van Stokkem komen samen in hotel Beau Séjour

In hotel Beau Séjour, aan de oude kanaalkom in Lanklaar, organiseerden de 85-jarigen van Stokkem een reünie.

Vanuit het hotel ondernamen ze een uitstap naar De Wissen in Stokkem waar ze kennismaakten met het enkele weken geleden geopende Visitor Center. Aan de balie kregen ze van het aanwezige personeel uitleg over de werking, waarna de Visitortoren beklommen werd.Vanop die hoogte hadden de bezoekers een prachtig zicht over het gebied Negenoord-Kerkeweerd. Terug in het hotel werd tijdens de maaltijd terug gegrepen naar de jeugd- en schooljaren. Tevens was er ruimte om, profiterend van het uitzonderlijk mooie weer, een wandeling te maken rond het oude kanaal.