Nepagenten krijgen tot 37 maanden cel voor plunderen kluis tijdens bezoek aan huis

In november en december 2020 waagde het trio hun kans. Bij een ouder koppel in Genk wisten ze met een smoes hun huis binnen te geraken. Ze doorzochten de woning, maar dropen af zonder buit. Ook in Borgloon gingen de dader op deze manier te werk, maar weer zonder succes. Een bezoek aan een Zonhovenaar was wel een voltreffer. Twee nepagenten in uniform belden aan waar een ondernemer zijn bvba gevestigd had. Om te controleren op zwartwerk, klonk het. Ze lieten merken over enige politionele info te beschikken door te verwijzen naar een inbraak die er in 2019 had plaatsgevonden. De bewoner trapte in de val en opende zelfs zijn kluis.

Zware jongens

De daders namen 20.600 euro cash mee. Daarnaast bedroeg de buit nog 121 ecocheques, goed voor meer dan 1.000 euro, twee laptops en de sleutel van een bestelwagen. Toen de agenten de deur uit waren, viel de gedupeerde zijn frank. Een geluk bij een ongeluk was dat hij een foto had genomen van de buit. Dankzij observaties, ANPR-camera’s en telefonieonderzoek kwamen de daders, tussen 46 en 60 jaar oud, in beeld. Een Maasmechelaar en een Genkenaar zijn elk veroordeeld tot 37 maanden cel en 1.600 euro boete. De rechter hield bij de strafmaat rekening met hun lijvig strafblad. Beiden maakten al carrière in de handel in drugs en kregen respectievelijk al eens zes en twee jaar cel. Hun onmiddellijke aanhouding werd bevolen. Voor de Tongenaar had de rechter 24 maanden cel en 1.600 euro boete in petto. Daarnaast zijn een VW Golf, BMW 5 Xdrive en Citroën Berlingo verbeurd verklaard. Aan de Zonhovenaar zijn ze 27.885 euro verschuldigd. Een vierde verdachte, een 49-jarige uit Borgloon, kreeg de vrijspraak. Door tegenstrijdige en ongeloofwaardige verklaringen van een van de daders was hij volgens de rechtbank onterecht in het onderzoek verzeild geraakt.