Wolverhampton wil Anderlecht-spits Fabio Silva terugroepen

Het Engelse Wolverhampton zit in de problemen. De club is na een 1 op 12 gezakt naar de voorlaatste plaats in de Premier League en met slechts 10 punten verkeren de Wolves in accuut degradatiegevaar.

Daarom werd manager Bruno Lage al ontslagen en vorige week werd hij als coach vervangen door de Spanjaard Julen Lopetegui, ex-Sevilla, Porto en Real Madrid. Die trainer moet Wolverhampton aan extra punten helpen, maar vooral ook aan extra doelpunten. Tot nu toe scoorden de Wolves in de Premier League maar 8 keer in 14 matchen. Volgens het Engelse medium The Athletic is één van de oplossingen simpel: Lopetegui wil in januari spits Fabio Silva terughalen die momenteel verhuurd is aan Anderlecht. Bij paars-wit was de 20-jarige Portugees in 26 wedstrijden goed voor 9 goals en 3 assists. Hij verkeert nu wel in een mindere vorm, maar kent de weg naar doel nog wel.

Wolverhampton gelooft alleszins nog in Silva. Voor ze hem afgelopen zomer uitleenden aan Anderlecht moest de aanvaller eerst een jaar bijtekenen. Of een terugkeer contractueel zomaar kan, is wel afwachten. Na de verhuur van Fabio Silva - wiens loon RSCA overnam -maakte men zich in het Lotto Park altijd sterk dat er geen terughaaloptie was met Nieuwjaar. Op dit moment lijkt Anderlecht ook niet zonder Fabio Silva te kunnen. (jug)