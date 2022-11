Air Belgium snoeit fors in aanbod door brandstofprijzen

Als reden voor de vermindering van het aanbod wijst Air Belgium naar de hoge brandstofprijzen. Door de gestegen kosten zag de luchtvaartmaatschappij zich in de zomer al genoodzaakt om de capaciteit te verlagen en vluchten naar verschillende bestemmingen te combineren: die naar de Franse eilanden Guadeloupe en Martinique, en die naar Punta Cana op de Dominicaanse Republiek met die naar het Nederlandse eiland Curaçao.

Nu gaat de maatschappij nog een stap verder. Ze hekelt onder meer dat de brandstofprijzen op de Dominicaanse Republiek ruim de helft hoger en de passagierstaksen drie keer hoger liggen dan in Brussel. Daarbovenop komt nog eens het waardeverlies van de euro ten opzichte van de dollar. De luchthaven van Punta Cana verplicht bovendien passagiers met bestemming Curaçao om uit en weer in te stappen, waardoor er op hen ook taksen worden geheven.

Tot midden januari legt Air Belgium nog één of twee vluchten in naar Curaçao en Punta Cana. Daarna schort de maatschappij de verbinding op, behalve in de krokusvakanties in februari en maart. Het is nog niet beslist of de bestemmingen weer in het zomeraanbod zullen worden opgenomen. Ook het Nederlandse eiland Bonaire, dat ook vanuit Brussel met een driehoeksverbinding via Curaçao wordt bediend, verdwijnt van het schema.

Door de vluchten naar Martinique en Guadeloupe, eveneens een driehoeksverbinding vanuit Charleroi, trekt Air Belgium vanaf maart, na de krokusvakanties, een streep. Uitgezonderd daarvan zijn een aantal charters in opdracht van cruisemaatschappijen. Het is onwaarschijnlijk dat de vluchten naar Pointe-à-Pitre en Fort-de-France zullen hernemen voor het winterseizoen van 2023 in oktober, luidt het.

Voor vluchten tussen Brussel en Mauritius en de in september opgestarte verbinding naar Zuid-Afrika - van Brussel naar Johannesburg en Kaapstad - verandert er niks.