Nederlanders riskeren 40 maanden cel voor dealen in Tongers Pliniuspark

De Tongerse procureur spreekt over ernstige feiten: "Als mensen verslaafd raken aan heroïne, is hun leven voorbij."

Twee Nederlandse twintigers riskeren 40 maanden cel voor het dealen van drugs in het Pliniuspark in Tongeren. Een van de dealers ontkent: “Ik kwam van Rotterdam naar hier om… een boek te lezen.”

Het dossier werd opgestart nadat een druggebruiker begin dit jaar betrapt werd met heroïne en in de richting van een 22-jarige Rotterdammer wees als zijn dealer. De transacties vonden volgens de afnemer meestal plaats in het Pliniuspark in Tongeren. De inspecteurs zagen later tijdens een observatie aan het park hoe de twintiger er inderdaad drugs aan de man bracht. “De politie wilde hem arresteren, maar hij zette het op een lopen en gooide tijdens zijn vlucht drugs weg. Uiteindelijk kon hij toch gevat worden”, aldus de Tongerse procureur.

De Nederlander ontkende met klem en hield ook maandagochtend voor de Tongerse rechter vol dat hij er niets mee te maken heeft. “Ik ben met het openbaar vervoer vanuit Rotterdam naar Tongeren gekomen. Waarom? Zomaar, als toerist. Ik wilde de stad eens bezoeken en in het park een boek lezen”, klonk zijn uitleg.

Buurtonderzoek

Tijdens het buurtonderzoek werd de twintiger echter herkend door een frituuruitbater die hem enkele weken voordien al eens als klant had opgemerkt. “Hij was er die dag met nog een andere man. Op basis van camerabeelden hebben we dan ook de tweede verdachte kunnen identificeren als heroïnedealer in Tongeren. Hij gaf de feiten toe en stelde dat hij vanuit Nederland via sociale media opdrachten kreeg om de drugs te verhandelen. Wie zijn opdrachtgever was, wist hij niet”, zo sprak de aanklager.

Volgens de procureur zijn de feiten bewezen. Hij vraagt een bestraffing van veertig maanden cel en geldboetes van 16.000 euro. “Dit zijn ernstige feiten. Als mensen verslaafd raken aan heroïne, is hun leven voorbij.”

Werkstraf

De advocaat van de 22-jarige man vraagt een straf met uitstel onder voorwaarden. “Mijn cliënt blijft ontkennen… U zal erover oordelen op basis van het strafdossier. Ik wil alleen nog meegeven dat hij jong is en nog een heel leven voor zich heeft”, zo klonk het. De raadsman van de tweede verdachte vraagt om een werkstraf. “Ik vraag om rekening te houden met het feit dat mijn cliënt zijn volledige medewerking heeft verleend aan het onderzoek. De andere beklaagde heeft dat niet gedaan en toch wordt er dezelfde straf gevraagd.”

Vonnis volgt op 28 november.