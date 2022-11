Onze man zag een tevreden Bart Verhaeghe na de loting tegen Benfica: “Dit schrikt ons niet af”

Voor Bart Verhaeghe was de loting van de 1/8ste finales een thuismatch. Hij heeft immers ook een huis in het Zwitserse Buchillon, op twintig minuutjes van de UEFA Headquarters in Nyon. Om 11.30 uur kwam de Club-voorzitter in zijn MINI aangereden – de rest van de Brugse delegatie (met onder meer CEO Vincent Mannaert) was al aanwezig. Toen we hem begroetten, gaven we hem ons voorgevoel mee dat Bayern München uit het balletje zou komen. Statistisch gezien was een duel met de Rekordmeister ook het meest plausibel. “Nee nee nee”, zei Verhaeghe grijzend. “Laat maar zo.”

Er waren drie teams die Verhaeghe absoluut wou vermijden. Bayern dus. Manchester City. En PSG, maar dat had zich laten ringeloren in de poules en was geen geen reekshoofd. Gelukkig, want een derde ontmoeting met Mbappé en Neymar zag hij echt niet zitten.

Altintop linkte Benfica aan Club. — © REUTERS

Hamit Altintop, de voormalige Turkse middenvelder, zorgde vervolgens voor de verlossing. Hij deed de trekking, linkte City meteen aan RB Leipzig en vervolgens Club aan… Sport Lisboa e Benfica, kortweg Benfica. Verhaeghe, in de zaal geflankeerd door zijn zoon Lukas, kon content zijn. Zo oogde hij ook, toen we hem na afloop spraken.

“We moeten hier tevreden mee zijn”, vertelde Verhaeghe. “Het is de eerste keer in onze geschiedenis dat we tegen Benfica spelen. Een eer, want het is een traditieclub met een palmares om ‘u’ tegen te zeggen. Het wordt een prestigeduel, want het is ook een strijd voor de Europese clubranking. Al staan zij nog voor ons en zullen we hen niet zo snel kunnen inhalen.”

Tottenham of Chelsea

Klopt, want Benfica staat 21ste met 76 punten, Club dertigste met 54 punten. Maar die 21ste plaats zegt toch iets over de haalbaarheid van de affiche. Van alle mogelijke tegenstanders stond enkel Napoli (één plaatsje) lager. Maar dat dit de droomloting was, wilde hij Verhaeghe uiteraard niet hebben gezegd. Kwestie van de Portugezen niet te motiveren. “We hadden ook graag tegen Tottenham of Chelsea gespeeld. Dat Engels voetbal schrikt ons evenmin af. Alle respect voor Benfica. Ze hebben een geweldig sterke ploeg en een zeer goede coach (Roger Schmidt, red.). Ik schat hen hoger in dan Porto. We zijn dus gewaarschuwd. Maar ik heb geen vrees. We zijn in staat om modern, snel en efficiënt voetbal op de mat te leggen. En dat gaan we straks proberen.”

Schmidt is nog ongeslagen met Benfica. — © AFP

Straks: daar zegt hij zoiets. De heenmatch wordt pas midden februari afgewerkt, over een dikke drie maanden dus. Misschien maar goed, want recordkampioen Benfica mag dan al drie jaar op een landstitel wachten, het verloor dit seizoen nog geen enkele van zijn 23 wedstrijden en zorgde ervoor dat PSG pas tweede werd in de poule en tegen Bayern uitkomt. “Het is inderdaad nog heel lang. Je hebt eerst nog een WK, dan de competitie die hervat, de mercato en dan pas is het opnieuw Champions League. Het is dus gevaarlijk om nu al conclusies te trekken. Napoli doet het nu heel goed en niemand wilde hen loten, maar kunnen zij dat volhouden? Je moet zien hoe het evolueert.”

Niet goed in Gent

Voor Club is het sowieso gunstig dat het niet volgende week al aan de bak moet, want de spelers lijken wat op hun tandvlees te zitten. Na een paar wisselvallige weken gingen ze zondag ook ten onder in de Slag om Vlaanderen. Verhaeghe: “In Gent was het niet goed. Iedereen binnen de club weet dat. Maar er zijn meerdere oorzaken voor het feit dat het iets minder loopt. We hebben al veel matchen gespeeld, er is dat WK dat in de hoofden speelt en je merkt dat alle teams héél graag tegen ons willen winnen. Maar zorgen maken? We kijken niet naar de anderen, enkel naar onszelf. We kúnnen beter dan de voorbije maanden en we móéten beter. Voilà.”

Vaneken tegen Gent. — © BELGA

Alleszins zal het Verhaeghe deugd gedaan hebben om even niet aan de achterstand op Genk te moeten denken, maar tussen de top van Europa te kunnen zitten. “Daar kunnen we bij Club Brugge heel fier op zijn. Je ziet hier vier Duitse clubs, vier Engelse, twee Italiaanse, twee Portugese, één Spaanse, één Franse en één Belgische. En geen Nederlanders, geen Denen, geen Oostenrijkers, geen Zwiters,… We trekken ons hier dus aan op. Voor de spelers is dit een motivatieboost en ik ben er zeker van dat ze die wedstrijden tegen Benfica scherp zullen aanvatten. Ik heb er alle vertrouwen in dat we ons land waardig zullen vertegenwoordigen. Máár je bent maar zo goed als je laatste match en die was niet goed. (lachje) Voetjes op de grond dus.”