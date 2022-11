Beelden tonen hoe honderden olifanten en gnoes bezwijken door droogte in Kenia

De droogte in Kenia treft ook de wildparken. Dat maakte het Keniaanse ministerie van Toerisme bekend na een telling van de droogte-overlijdens in de natuurparken.

De droogte in de Hoorn van Afrika is de ergste in ruim veertig jaar. Dat leidt ook bij dieren tot hongersnood. Rivierbeddingen zijn uitgedroogd, net als de grasvlaktes. Een telling van verschillende ngo’s en natuurorganisaties wees uit dat daardoor dit jaar tussen februari en oktober zo’n 512 gnoes, 381 steppezebra’s, 205 olifanten, 49 grévyzebra’s en 51 buffels stierven. De onderzoekers vermoeden dat de werkelijke cijfers iets hoger liggen, omdat hun teams niet het volledige gebied konden uitkammen en omdat sommige karkassen mogelijk al verorberd werden door aas- en roofdieren.

Vooral graasdieren zijn kwetsbaar voor droogtes. Roofdieren voelen de gevolgen pas later, wanneer de populaties aanzienlijk geslonken zijn. In eerste instantie ondervinden zij zelfs ‘voordelen’ van de droogte: ondervoede grazers zijn zo verzwakt dat ze gemakkelijke prooien vormen. De droogte dwingt de dieren samen rond de weinige waterbekkens die overblijven.

Te klein voor de boomkruin

Voor de grévyzebra’s, een lokale en bedreigde zebrasoort, bestaan al voederprogramma’s, maar die konden niet voorkomen dat tientallen dieren verhongerden. De organisatie vraagt om het gebied waar hooi geplaatst wordt, te vergroten.

Onder de dode 205 olifanten bevonden zich opvallend veel kalfjes. Die zijn nog te klein om tot aan de groenere boomkruinen te reiken. Ondervoede moederdieren zijn ook niet in staat om genoeg melk te produceren.

76 olifanten stierven in het Nationaal park Amboseli, aan de voet van de Kilimanjaro in het zuidoosten van het land. Het park, met een olifantenpopulatie van 1.900 dieren, is het zwaarst getroffen gebied. De kwetsbare neushoornpopulatie van Kenia houdt voorlopig wel stand tegen de droogte.

Volgens de minister van Toerisme Peninah Malonza worden stappen ondernomen om de dierenpopulaties in stand te houden. Zo zou er gegraven worden naar water en worden waterbekkens aangevuld met water dat elders vandaan komt.

Is dat een doekje voor het bloeden? Een recent klimaatrapport van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de Verenigde Naties besloot dat het de verkeerde kant uitgaat met de aanpak van klimaatverandering en wees daarbij naar de aanhoudende droogte en hongersnoden in de hoorn van Afrika. VN-secretaris-generaal António Guterres wees in een reactie op het rapport op een samenspel van oorlog, klimaatverandering en de economische gevolgen van de pandemie en benadrukte het belang van internationale samenwerking om de hongersnoden te stoppen.