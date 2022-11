Voor het daverende uitwuifconcert van Dimitri Vegas & Like Mike koop je best nú al tickets

Dit jaar zwaaien Dimitri Vegas en Like Mike het Sportpaleis in Antwerpen uit. — © Dimitri Vegas & Like Mike - Bringing the Madness 3.0

We hebben geregeld een lijstje klaar met culturele evenementen waarvoor je best een tijdje op voorhand tickets besteld. Deze keer wuiven we Dimitri Vegas & Like Like uit, reizen we naar de roots van Gabriel Rios en dansen we in een digitaal decor.

CONCERT

Duo dj’s zwaait met de handjes

Jarenlang sloten Dimitri Vegas & Like Mike het jaar af met een spetterende show in het Sportpaleis. Aan die traditie komt nu een einde, want het dj-duo wil meer aan zijn buitenlandse carrière sleutelen. Op de website van de organisatie zeggen ze: “Voor onze laatste shows gaan we alles uit de kast halen om Antwerpen te doen daveren op zijn grondvesten.” (agr)

The Final Sportpaleis Shows, Dimitri Vegas & Like Mike, op 16 en 17/12 Sportpaleis Antwerpen. Info: www.sportpaleis.be

© Inge Kinnet

KLASSIEK

Pianosonates ergens onderweg

De pianiste Keiko Shichijo heeft Aziatische roots, maar leeft al geruime tijd in Nederland. In de klassieke muziek neemt ze een bijzondere plaats in door de combinatie van Japanse tradities en een grondige kennis van het Europees musiceren. Dit concert is opgebouwd rond pianosonates die Mozart schreef tijdens een reis van Salzburg naar Parijs. (agr)

Mozart and his Footsteps – from Salzburg to Paris, Keiko Shichijo, op 2/12 om 20.15 uur, Sint-Pieterskerk Leut. Info: www.ccmaasmechelen.be

© RR

THEATER

Verdwaald en zichzelf kwijt

Toen de Antwerps-Amsterdamse Suzanne Grotenhuis op het beroemde theaterfestival van Edinburgh moest spelen, verdwaalde ze in die Schotse stad. Ze raakte niet alleen de weg kwijt, maar ook zichzelf. Dat inspireerde haar tot een ontroerend relaas over rechtkrabbelen, waarmee ze bewijst dat ze van elk onderwerp sprankelend solotheater kan maken. (agr)

Holy Shit, Suzanne Grotenhuis / De Nwe Tijd, op 6/12 De Bogaard Sint-Truiden en op 19/4/2023 Cultuurcentrum Hasselt. Info: www.denwetijd.be

© De Nwe Tijd

DANS

Dansen in een digitaal decor

De vierdaagse ‘Impact’, over allerlei nieuwe technologieën in de podiumkunsten, wordt afgesloten met een verbluffende dansvoorstelling van de Britse choreograaf Tom Dale op muziek van elektronicacrack Ital Tek en met zang van Jemina Brown. Er wordt gedanst in een digitaal landschap van geprojecteerde, hoogtechnologische beelden. (agr)

Impact, van 6 tot 10/12 en Surge, Tom Dale Co., op 10/12 om 15, 19 en 21 uur, Cultuurcentrum Hasselt. Info: www.ccha.be

© RR

CONCERT

Wat er rest van Rios’ roots

Na periodes als latin-popcrooner en introspectieve singer-songwriter bracht Gabriel Rios met zijn vijfde studioalbum Flore een lofzang op de muziek van Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied. De plaat is gemaakt in afzondering en dat slaat niet alleen op de pandemie, maar ook op Rios’ terugblik op wat er nog rest van zijn roots. (agr)

En vivo, Gabriel Rios, op 23/11 Cultuurcentrum Hasselt en op 10/12 De Velinx Tongeren. Info: www.gabrielrios.com