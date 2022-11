GEMEENTERAAD. Hans Suffeleers dan toch Lummens eregemeenteraadslid: “Was door mazen van net geglipt”

Lummen

Tuin- en afvalberging: Op iets meer dan een half uurtje zat de gemeenteraad met slechts 10 punten er op. In Geneiken komt er een tuin- en afvalberging voor de Buitenschoolse Kinderopvang. Schepen Heidi Lamotte (cd&v): “Er is nood aan een opbergplaats voor het buitenspeelgoed maar ook de lagere gemeenteschool zoekt een oplossing voor de vuilberging. Bedoeling is dat de afvalcontainer verwijderd kan worden. We richten een prijsvraag aan zes firma’s voor het leveren en plaatsen van een tuin- en afvalberging. Er is slechts één criterium, de goedkoopste prijs. Omdat er een bruikleenovereenkomst wordt opgesteld hebben we toelating nodig van onze erfpachter, de vzw KOBeL (Katholiek Onderwijs Beringen en Lummen)”, aldus Heidi Lamotte. De gemeenteschool heeft ook nood aan een fietsenstalling. “Maar de buren willen die niet vlakbij hun woning. Misschien komt die aan de voorzijde van de school of aan de zijkant langs de Koekoekstraat, maar concrete plannen zijn er nog niet”, aldus schepen Dirk Snyers (cd&v).

Eretitel: Hans Suffeleers krijgt een eretitel. Eind juni werden de schepenen met 9 dienstjaren en gemeente- en OCMW-raadsleden met 12 dienstjaren en die afscheid hadden genomen van de politiek gevierd. Op die lijst stonden 24 namen. Burgemeester Luc Wouters (cd&v): “Maar tijdens het samenstellen van de lijst glipte Hans Suffeleers door de mazen van het net. Alles gebeurde handmatig en er gebeurde dus een missing. Niemand had dat opgemerkt en de lijst met namen werd door alle gemeenteraadsleden goedgekeurd. Via een ander kanaal vernamen we nu dat we Hans Suffeleers waren vergeten en we gaan hem alsnog de titel van eregemeenteraadslid geven. Wie niets doet kan geen fouten maken”, stelde burgemeester Wouters.